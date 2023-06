Chiedono soldi porta a porta per l’hospice di Airuno: attenti, è una truffa

E’ stata la stessa associazione Fabio Sassi a lanciare l’allarme

“Organizziamo diverse iniziative per sostenere le proprie attività, autorizzate e concordate, ma non raccolte fondi porta a porta”

L’associazione “Fabio Sassi” rende noto che non ha autorizzato nessuna persona a raccogliere sul territorio, casa per casa, fondi per le attività dell’associazione e per l’hospice di Airuno.

“La nostra associazione organizza manifestazioni, banchetti, iniziative per sostenere le proprie attività, autorizzate e concordate, ma non raccolte fondi porta a porta – hanno chiarito dall’associazione -. Quindi i cittadini che si trovassero di fronte a qualcuno che chiede soldi per la nostra associazione sappia che non si tratta di una nostra iniziativa”.