Controlli straordinari dei Carabinieri nel Meratese: una denuncia e multe per 5mila euro

Servizio straordinario di controllo del territorio ieri, mercoledì, in diversi Comuni del Meratese

Denunciato un 35enne che circolava con una patente contraffatta

MERATESE – 85 persone identificate, 60 veicoli controllati per un totale di 5mila euro di multe per infrazioni al codice della strada e una denuncia per guida senza patente e falsità materiale. E’ il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nella serata di ieri, mercoledì, dai carabinieri della Compagnia di Merate.

L’attività ha riguardato la cintura di Comune riconducibile sotto la caserma di Brivio, ovvero, oltre al Comune posto in riva all’Adda, La Valletta Brianza, Santa Maria Hoè, Olgiate, Airuno e Calco.

Il servizio era finalizzato in particolar modo alla repressione dei reati contro il patrimonio e il rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Come dicevamo, sono state 85 le persone a cui sono stati chiesti e controllati i documenti con 60 veicoli fermati. Dai controlli sono emerse irregolarità rispetto alle regole stabilite dal Codice della strada che hanno portato all’elevazione di multe per 5mila euro mentre un 35enne, di origine extracomunitaria, residente nel Milanese, è stato denunciato per guida senza patente e falsità materiale commessa da privato in quanto ha esibito una patente contraffatta.