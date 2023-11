E’ in prognosi riservata il 18enne meratese travolto da un’auto a Robbiate

L’incidente è avvenuto lungo la Sp 54 ieri sera, martedì, intorno alle 19.30

Il ragazzo, residente a Merate, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

MERATE – E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il ragazzo di 18 anni, residente a Merate, travolto ieri, martedì, intorno alle 19.30 da un’auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali davanti al colorificio Brianza in via Mario Greppi.

Un urto molto violento con il ragazzo che è finito contro il parabrezza dell’auto prima di finire bruscamente a terra. Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto di un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e l’automedica.

Sul posto per effettuare i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Merate che hanno provveduto a disciplinare la viabilità lungo la Sp 54 bloccando il traffico per tutto il tempo necessario alle operazioni dei sanitari e dei rilievi.

Vista la gravità della situazione in volo è stato fatto alzare anche l’elisoccorso dall’ospedale di Bergamo, dove il ragazzo è stato trasportato poi in codice rosso in condizioni molto gravi per un severo trauma cranico e facciale. I medici del nosocomio orobico non hanno sciolto la prognosi: le condizioni del ragazzo sono costantemente monitorate e appaiono molto gravi, seppur stabili.