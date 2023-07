Incendio in una villa a Imbersago, intervento dei Vigili del Fuoco

Le fiamme sono divampate all’alba in un locale dell’abitazione

Sul posto i Vigili del Fuoco di Lecco e del distaccamento volontario di Merate

IMBERSAGO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, mercoledì 26 luglio, per un incendio che si è sviluppato in un’abitazione di via Parrocchiale a Imbersago.

Una autopompa da Lecco, una autopompa e una autobotte dal distaccamento volontario di Merate stanno intervenendo dalle 6.30 per domare l’incendio scoppiato in un locale all’interno di una villa.