Investita da un’auto a Robbiate, non ce l’ha fatta Maurilia Corno

E’ morta la 69enne investita da un’auto giovedì scorso mentre era in bicicletta

Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente, la donna è morta all’ospedale di Monza

ROBBIATE – Non ce l’ha fatta Maurilia Corno, la donna coinvolta nell’incidente di giovedì scorso in via don Colleoni a Robbiate. La donna, 69 anni, era stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza a seguito dell’impatto con un’automobile mentre era in sella alla sua bicicletta a pochi metri dalla sua abitazione.

Sul posto, oltre all’ambulanza e all’auto infermieristica da Merate, era giunto anche l’elicottero di Areu alzatosi in volo da Milano. La corsa disperata all’ospedale con un brutto trauma cranico. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente e, purtroppo, nelle scorse ore è arrivata la tragica notizia che ha lasciato sgomento l’intero paese.