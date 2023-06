La Valletta. Incidente lungo la Statale: grave motociclista

E’ successo oggi, domenica, intorno alle 17

Sbalzati a terra dalla Vespa marito e moglie, entrambi trasportati con l’elisoccorso in ospedale: lui è grave

LA VALLETTA – Grave incidente nel pomeriggio di oggi, domenica, lungo la Statale Como – Bergamo all’altezza del semaforo situato prima della svolta per Perego.

Per cause al vaglio dei carabinieri, giunti sul posto per i rilievi, un’auto e una moto sono entrate in collisione mentre entrambi i mezzi stavano transitando lungo la SS 342 in direzione Calco.

Da quanto è stato possibile apprendere (e che dovrà trovare conferma dagli approfondimenti dei carabinieri), l’urto si è verificato a seguito del tentativo dell’auto, una Volvo di colore grigio, di schivare la Fiat Panda rossa che procedeva davanti e si era fermata al semaforo diventato arancione.

Proprio in quel momento, da dietro, è arrivata la Vespa di colore rosso con a bordo una coppia di Cisano Bergamasco: l’urto è stato inevitabile e ad aver la peggio sono stati i due motociclisti.

A preoccupare maggiormente sono le condizioni dell’uomo, 66 anni, rianimato sul posto dai soccorritori e trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese. La moglie invece è stata portata, sempre con l’elisoccorso, all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo.

Sul posto si sono portati tre ambulanze e un mezzo dei Vigili del Fuoco. Presenti anche i carabinieri con due pattuglie.