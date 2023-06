Merate. Auto finisce fuori strada, intervengono i Vigili del Fuoco

La vettura, uscendo dalla carreggiata, è finita contro un muro e una decina di contatori del gas

Nessuna persona è rimasta ferita nel sinistro

MERATE – Due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute nella prima mattinata di oggi, lunedì, per un’auto uscita di strada a Merate.

Dopo aver lasciato la carreggiata per cause ancora da chiarire, la vettura è finita contro un muro, per fortuna senza riportare alcuna conseguenza per conducente, passeggeri, altri veicoli o passanti.

Nello schianto però, l’auto avrebbe urtato una decina di contatori del gas. Tempestiva l’azione dei pompieri, giunti sul posto con personale in arrivo da Merate e Lecco.