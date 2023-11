Merate. Incendio nel capannone di una ditta: 50 dipendenti evacuati

L’allarme scattato dopo che le fiamme sono divampate da un macchinario

Intervenuti sul posto con cinque mezzi i pompieri di Merate e di Lecco

MERATE – Incendio in una ditta di Merate: questa mattina presto i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Enrico Fermi per domare le fiamme divampate da un macchinario che produce carte speciali, collocato in un capannone.

L’improvvisa comparsa delle lingue di fuoco intorno alle 7.45 ha costretto all’evacuazione cinquanta dipendenti, che si sono radunati nei punti di raccolta. Una misura precauzionale: per fortuna nessuno è rimasto ferito e danni non si sarebbero verificati, anche se sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso.

Ora la situazione è sotto controllo. Ben cinque mezzi giunti sul posto per domare l’incendio: i pompieri del Distaccamento di Merate con due mezzi, APS e autobotte, supportati dai colleghi del Comando provinciale di Lecco, anch’essi forniti di APS e autobotte, oltre che di autoscala. Accorsa anche un’ambulanza per prestare eventuali cure.