Merate, piante cadute nel Parco di Villa Confalonieri e al lago di Sartirana

Parchi pubblici sono rimasti chiusi ieri e oggi per consentire il monitoraggio della situazione

Un albero è finito nel lago di Sartirana e diversi invece sono caduti lungo il sentiero della riserva

MERATE – Il violento temporale di ieri mattina, mercoledì, ha causato danni anche in città. Sono infatti due le piante, di dimensioni importanti, sradicate a cause delle forti raffiche di vento, unite alla pioggia caduta in maniera molto fitta: un albero è caduto all’interno del parco di Villa Confalonieri non lontano dalle Scuderie mentre l’altro è finito direttamente nel lago all’interno della riserva di Sartirana, una zona particolarmente colpita dal nubifragio visto che altre piante sono cadute lungo il sentiero interno del lago impedendone la fruizione.

Una situazione di potenziale pericolo che ha suggerito all’amministrazione comunale di chiudere, per precauzione, l’accesso alla riserva del lago e al parco pubblico dell’ex sede del Comune in attesa di un sopralluogo di monitoraggio della situazione. Chiuso, sempre per effettuare un monitoraggio, anche il parco del Belgioioso, contraddistinto per la presenza di alberi di grandi dimensioni.

Il violento nubifragio di ieri mattina ha provocato la caduta anche di altre piante, situate in aree di proprietà privata, soprattutto nella frazione di Pagnano. Una di queste è finita in parte in strada lungo via Arnaboldi, in località San Giorgio verso lo sbocco sulla Statale.

Nella giornata di oggi i parchi pubblici, contrassegnati dalla presenza di alberi importanti, sono rimasti chiusi al pubblico per permettere di effettuare dei sopralluoghi e, nel caso del parco della Villa, di rimuovere la pianta caduta a terra. Il lavoro ha riguardato anche l’area della Riserva il cui accesso è stato però bloccato solo nella zona che si affaccia su via Volta dove si è registrata la caduta delle piante.