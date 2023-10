Merate. Violava l’affidamento in prova ai servizi sociali, arrestato

In manette un 50enne condannato per ricettazione, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale

L’uomo finirà di scontare la pena presso il carcere di Lecco

MERATE – I Carabinieri della Stazione di Merate hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione a carico di un 50enne italiano.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Varese, è la conseguenza delle continue violazioni alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali che l’uomo, condannato per ricettazione, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale per fatti avvenuti a Milano, ha compiuto durante gli ultimi sei mesi.

L’arrestato, che dovrà scontare un residuo pena di un anno e quattro mesi, è stato associato presso il carcere di Lecco.