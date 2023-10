Olgiate: paura a Pianezzo per un albero crollato a terra

E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, all’intersezione con via Regondino

Sul posto i Vigili del Fuoco e alcuni esponenti dell’amministrazione comunale

OLGIATE – Tanta paura ma per fortuna nessun danno nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, a Pianezzo dove una pianta di grosse dimensioni è crollata a terra all’altezza dell’intersezione con via Regondino.

L’albero, posizionato su una scarpata di una proprietà privata, è caduto improvvisamente al suolo finendo sdraiato per tutta la sua lunghezza in mezzo alla strada. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno per strada: l’albero è crollato a pochissimi centimetri di distanza da un’auto parcheggiata davanti all’ingresso di un’abitazione.

Sul posto si sono subito portati, allertati da alcuni residenti, il sindaco Giovanni Bernocco e il suo vice Matteo Fratangeli insieme ai Vigili del Fuoco.

Presente anche il giardiniere incaricato dal Comune della rimozione della pianta.

“Era una pianta morta, non aveva più radici” puntualizza il vice sindaco Fratangeli, aggiungendo che i vicini di casa hanno riferito di aver informato il proprietario di casa già in passato delle condizioni in cui versava il grande albero.