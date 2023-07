Scritte vandaliche alla sede della Cisl di Merate. E’ il terzo caso in pochi giorni

La scorsa settimana scritte simili erano comparse sul muro del liceo Agnesi e al cimitero

Nessun commento dalla segreteria meratese

MERATE – La sede della Cisl di Merate presa di mira dai vandali. Gli insulti sono stati scritti sui muri e i vetri dell’edificio di via De Gasperi con una bomboletta spray rossa.

Nelle scorse settimane scritte simili erano comparse anche al liceo Agnesi e sul muro del cimitero cittadino. I sindacalisti hanno già provveduto a sporgere denuncia ai Carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per aprire le indagini.

La segreteria meratese ha deciso di non rilasciare commenti a riguardo per non dare ulteriore visibilità ai vandali.