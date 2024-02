Neve e vento sul Lecchese, da stamattina Vigili del Fuoco al lavoro

Foto e filmato delle squadre impegnate a Cremeno, in Valsassina

Rimossi rami e alberi pericolanti sulla strada

CREMENO – Da stamattina i Vigili del Fuoco stanno intervenendo sul territorio per risolvere le criticità create dal maltempo che ha colpito in queste ore la provincia di Lecco e che ancora non si è arrestato completamente.

Vento e neve, in particolare, a sviluppare problematiche.

Tra le zone colpite anche la Valsassina: nelle foto è possibile vedere le squadre impegnate a Cremeno, nei pressi del ponte Vittoria. APS e autoscala i mezzi impiegati per la rimozione e messa in sicurezza di rami e alberi pericolanti sulla strada.

Per consentire le operazioni, via Milano è rimasta chiusa un’ora al traffico. Sul posto anche la Polizia Locale.

VIDEO