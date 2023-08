Grave incidente a Sala al Barro, scontro tra auto sulla Provinciale 51

Sette persone coinvolte tra cui un bimbo e una bimba di un anno

Nessuno sembrerebbe essere in pericolo di vita, sul posto due ambulanze, due automediche e i Vigili del Fuoco

GALBIATE – Paura a Galbiate, in frazione Sala al Barro, per un brutto incidente avvenuto poco prima delle ore 15 sulla Strada Provinciale 51. Nel violento scontro tra auto sarebbero rimaste coinvolte più persone, sembrerebbe sette: una bimba e un bimbo di 1 anno, un ragazzino di 7 anni e una ragazzina di 10, una donna di 53 anni, una ragazza di 24 anni e un ragazzo di 32 anni. Nessuno fortunatamente sembrerebbe in pericolo di vita.

Allertate due automediche e due ambulanze, una della Croce Rossa di Lecco e una della Croce Verde di Bosisio Parini. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale lungo l’importante arteria che collega Galbiate e Oggiono che è stata temporaneamente bloccata per consentire l’intervento dei soccorsi.