Ladri alla scuola dell’infanzia di Cesana, rubati soldi e un pc portatile

I malviventi sono entrati in azione nello scorso week-end

L’appello della scuola ai ladri: “Fateci ritrovare il pc, al suo interno c’è tutto il materiale scolastico”

CESANA BRIANZA – Incursione dei ladri nello scorso week-end nella scuola dell’infanzia G. Redaelli di Cesana Brianza. La scoperta lunedì mattina, i ladri si sono introdotti nella struttura rubando soldi dalla cassetta di sicurezza e il computer portatile della coordinatrice.

“Il nostro è un Ente Morale – fanno sapere dalla scuola – è un’attività senza scopo di lucro che sta in piedi grazie al quotidiano e continuo impegno dei dipendenti, dei volontari, dei genitori e dei sostenitori che si impegnano ogni giorno per permettere al nostro ente di continuare a dare un servizio educativo di alta qualità ai nostri amati bambini e alla nostra comunità. Questo furto non è stato fatto solo a una struttura ma a tutti, è un atto deplorevole”.

Dalla scuola lanciano un appello: “E’ per noi vitale recuperare il computer portatile HP o anche solo il suo hard disk perché al suo interno c’è tutto il materiale scolastico utile per poter permettere al personale di proseguire con le attività. Chiediamo alle persone che hanno pensato bene di fare questo furto di farcelo ritrovare, di farci riavere il portatile che oltretutto ha poco valore economico ma un enorme valore per la scuola per il contenuto didattico che contiene”.