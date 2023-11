Nibionno. Ladri (di nuovo) al pub Mezz di Tabiago, rubati soldi e alcolici

I malviventi hanno agito nelle scorse notti, rubati 400 euro e bottiglie di liquori

La Polizia Locale di Nibionno sta visionando le telecamere presenti nella zona

NIBBIONO – Furto, l’ennesimo, al pub Mezz di Tabiago nelle scorse notti. I malviventi sono entrati in azione verso l’una di notte, hanno danneggiamento le porte di entrata per introdursi nel locale locale della frazione Tabiago asportando 400 euro in contanti e diverse bottiglie di liquori.

Una volta scattato l’allarme i proprietari si sono precipitati sul posto ma i ladri si erano già dileguati. Non hanno potuto far altro che costatare il danno subito e hanno sporto denuncia alla Polizia Locale di Nibionno, che si è già attivata per le indagini del caso visionando anche le telecamere presenti nella zona.