Raffiche di vento, ‘vola’ il tetto di una casa a Galbiate

Tempesta di vento nel lecchese, la copertura di una casa si stacca e finisce il strada

Vigili del Fuoco sul posto. E’ successo in serata a Galbiate

GALBIATE – Il vento ha caratterizzato gran parte della giornata di lunedì ma in serata si è decisamente intensificato, al punto da causare seri danni: le raffiche che hanno soffiato forte su Lecco e hinterland hanno provato lo scoperchiamento del tetto di un’abitazione a Galbiate.

E’ successo poco dopo le 21.30 in via per Lecco. La copertura di un’edificio si è staccata sollevata dal vento ed è piombata in strada. Fortunatamente non risulterebbero feriti nell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre.

La Protezione Civile aveva emesso nelle scorse ore un’allerta gialla per vento forte prevedendo “sui settori alpini e prealpini affiche più intense, con punte localmente fino a 70-90 km/h; al di sopra dei 1500 metri si potranno raggiungere raffiche di 90-100 km/h”