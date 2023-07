Auto in fiamme a Pescate in ingresso alla SS36, direzione Lecco

L’evento tra la rotonda di Pescate e la rampa d’accesso alla superstrada

Chiuso al traffico il tratto per immettersi nella SS36, rallentamenti in corso

LECCO – E’ di poco fa la notizia di un’auto in fiamme a Pescate, sulla rampa d’ingresso della ss36 in direzione Lecco.

Ancora tutte da accertare le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio, sul posto si stanno mobilitando i Vigili del Fuoco. Presente anche la Polstrada. Non si hanno informazioni al momento su eventuali persone coinvolte.

Il fatto avvenuto tra la rotonda di Pescate che da via Roma porta in superstrada. Transito attualmente interdetto sulla rampa d’ingresso, chiusura che sta provocando qualche rallentamento sia per chi viaggia verso Lecco da Garlate sia per i veicoli in uscita dal terzo ponte a Pescate, nonostante il traffico risulti per ora scorrevole.