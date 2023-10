Grave incidente a Galbiate, investito ciclista di 30 anni

L’incidente è avvenuto alle 18.30 circa

GALBIATE – Grave incidente a Galbiate avvenuto alle 18.30 circa di questa sera, giovedì, nel quale è rimasto ferito gravemente un ciclista di 30 anni, investito da un’auto.

Da quanto è stato possibile apprendere (dinamica che dovrà essere ufficializzata dai Carabinieri di Olginate presenti sul posto, coadiuvati da un agente della Polizia Locale di Galbiate), il 30enne in sella alla bicicletta stava procedendo lungo la SP58 da Villa Vergano verso Galbiate, quando è entrato in collisione con un’auto che stava uscendo da via Corti per reimboccare la medesima via dopo aver attraversato la SP58.

Violento lo scontro con il ciclista che ha impattato contro la portiera, lato passeggero, dell’auto, sfondando il finestrino.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto di automedica, ambulanza, Carabinieri e Polizia Locale.

Il 30enne, apparso da subito in gravi condizioni, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale.