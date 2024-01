Scontro auto moto a Olginate, coinvolta una minorenne

La giovane, una 17enne, è stata urtata e sbalzata dalla moto

L’incidente in via Spluga, davanti al benzinaio. La ragazza non sarebbe in gravi condizioni

OLGINATE – Scontro auto moto a Olginate nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì: a essere coinvolta una minorenne. L’incidente è avvenuto in via Spluga, davanti al benzinaio.

Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata la macchina a urtare la moto su cui viaggiava la giovane, una 17enne di Olgiate Molgora. Uscendo dal parcheggio, non avrebbe visto la ragazza che in quel momento stava transitando in direzione Lecco, facendola cadere a terra insieme al mezzo su cui era in sella.

Immediato l’intervento dei soccorritori: sul posto sopraggiunti i Volontari del Soccorso di Calolziocorte e un’automedica da Lecco che hanno prestato le prime cure e, successivamente, trasferito la 17enne all’Ospedale di Lecco, in codice giallo. Allertati anche i Carabinieri di Merate.