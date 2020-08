Tragico incidente a Cremeno: morto un uomo di 82 anni

CREMENO – Ancora al vaglio della Polizia Locale la dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina, domenica, lungo la Sp 62 (poco dopo il Colle di Balisio provenendo da Lecco) nel comune di Cremeno nel quale ha perso la vita un uomo di 82 anni.

Stando alle notizie finora emerse, si tratterebbe di un ciclista che è stato colto da malore e che, nella caduta, avrebbe coinvolto un secondo ciclista di 75 anni.

L’82enne si è accasciato al suolo mentre sul posto sono intervenuti automedica, due ambulanze, elisoccorso di Como e la Polizia Locale. Purtroppo vano il tentativo dello staff medico e sanitario di salvare l’82 colpito da un arresto cardiaco che non ce l’ha fatta.

La seconda persona coinvolta è stata invece trasportata all’ospedale in codice giallo con un politrauma e una ferita ad un braccio.

Lunghe code per chi sale in Valsassina. Code anche per chi, dalla Valsassina, viaggia verso Lecco prima del tratto interessato dall’incidente.