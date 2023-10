Civate e Lecco piangono don Erminio Burbello: “Aperto al dialogo e mai banale”

Parroco di S. Giovanni a Lecco dal 1986 al 2001, è stato anche Coordinatore pastorale a Rancio e Laorca

Dal 2019 era residente a Civate dove sarà celebrato il funerale venerdì 13 ottobre alle 9.30

CIVATE – “Don Erminio è in paradiso. Lo accompagniamo con la nostra preghiera, il nostro affetto e la nostra gratitudine”. La Parrocchia di Civate ha annunciato con queste semplici ma sentite parole la morte, all’età di 79 anni, di don Erminio Burbello, dal 2019 residente con incarichi pastorali a Civate.

Nato a Lainate (MI) l’8 febbraio 1944, è stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 28 giugno 1968. Dal 1968 al 1986 è stato Vicario parrocchiale a Monza – S. Gerardo, per poi essere trasferito a Lecco dove, dal 1986 al 2001, è stato parroco del rione di San Giovanni. Tra il 1998 e il 2001 è stato anche Coordinatore pastorale a Rancio e Laorca di Lecco.

Dal 2001 al 2010 è stato parroco di Canzo e Decano del decanato di Asso, per poi andare a Inveruno in qualità di responsabile della Comunità Pastorale “Cuore Immacolato di Maria” di Inveruno. Dal 2019 era residente con incarichi pastorali a Civate. “In pochi anni ha saputo entrare nel cuore dei Civatesi, praticanti o meno – ricordano via social -. Sempre aperto al dialogo e mai banale”.

Il funerale sarà celebrato venerdì 13 ottobre alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Civate.