Incidenti in zona impervia a Civate e Robbiate, Vigili del Fuoco al lavoro

Intervento a Civate per un 78enne ferito in zona via del Pozzo

Poco più tardi malore per un 81enne a Robbiate in via Monte Robbio

CIVATE – Il comando dei Vigili del Fuoco ha inviato la squadra Saf (speleo alpino fluviale), con vettura 4×4, in via del Pozzo a Civate, per trasportare un uomo ferito in zona impervia fino all’ambulanza. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 14 di oggi, domenica 10 agosto. Raggiunta la persona, è stata poi trasportata sulla via principale, dove è stata valutata dal personale del Soccorso Alpino arrivato in posto e in seguito dal personale del 118 che ha provveduto alle valutazioni sanitarie del caso. L’uomo, 78 anni, è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico).

Pochi minuti dopo, intorno alle 16, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati a Robbiate, in via Monte Robbio, sempre in zona impervia. Il comando ha inviato la squadra Saf e il personale del distaccamento di Merate con fuoristrada e autopompa per un uomo di 81 anni colto da malore a supporto dell’ambulanza. L’anziano è stato trasportato in codice giallo (mediamente critico) all’ospedale di Merate.