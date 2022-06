Oliveto Lario: scivola lungo il prato. Elisoccorso 71enne

La chiamata ai soccorsi è scattata questa mattina, domenica

Soccorso un uomo di 71 anni che si era allontanato dalla residenza dove era ospite

OLIVETO LARIO – Lo hanno ritrovato vivo e in condizioni abbastanza buone, solo con qualche escoriazione: intervento oggi, domenica 5 giugno 2022, per la Stazione del Triangolo Lariano del Soccorso alpino lombardo. Un uomo di 71 anni, ospite di una residenza per anziani, si era allontanato dalla struttura ed era irreperibile. Durante la mattinata, i tecnici hanno ricevuto l’attivazione; in collaborazione con i Carabinieri di Valmadrera sono cominciate le ricerche e poco dopo l’uomo è stato individuato. Si trovava a circa 700 metri da dove era partito. Era scivolato lungo un prato ripido e fangoso; nonostante l’erba alta e i cespugli, i soccorritori sono riusciti a vederlo dall’alto e in pochi minuti lo hanno raggiunto. Tra loro c’era anche un sanitario del Cnsas. L’uomo aveva riportato alcune escoriazioni e quindi era necessario effettuare altri accertamenti sulle sue condizioni di salute. Sul posto anche l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Brescia, che lo ha trasportato in ospedale a Lecco.