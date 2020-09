Valmadrera in lutto, all’età di 101 anni è scomparsa la maestra Jolanda Vecchietti

Aveva insegnato a Valmadrera dal 1958 al 1984

I suoi ex alunni: “Grazie maestra Vecchietti, ti porteremo sempre nel nostro cuore”

VALMADRERA – Valmadrera in lutto per la scomparsa della maestra Jolanda Vecchietti, nativa di Trento dove era tornata a vivere. Aveva 101 anni.

La maestra Vecchietti era arrivata a Valmadrera nel 1958 dopo una carriera scolastica iniziata in Dalmazia, proseguita poi in Istria e poi a Trento, sua città di origine e continuata a Oggiono come segretaria del direttore didattico.

A Valmadrera ha insegnato alla scuola elementare Cesare Battisti dall’ottobre 1958 fino a gennaio 1984 quando con immenso dispiacere ha dovuto abbandonare la scuola per accudire la madre malata.

A Trento ha mantenuto i suoi interessi culturali collaborando con il Centro studi della Val di Sole e scritto due libri “Diario Dalmata” e” L’affresco” che ha donato alla biblioteca di Valmadrera.

L’amministrazione comunale in occasione del suo centesimo compleanno le ha dedicato un ricordo pubblicando alcuni articoli sui giornali locali che la maestra ha molto gradito.

La maestra Vecchietti ha sempre custodito nel suo cuore gli alunni di Valmadrera che ha educato e istruito conservando con cura le fotografie di ognuno in un grande album di ricordi. Ancora oggi i suoi allievi la ricordano come una maestra moderna e innovativa e le esprimono profonda gratitudine,ammirazione e riconoscenza: “Grazie maestra Vecchietti, ti porteremo sempre nel nostro cuore”.