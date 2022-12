Ballabio. Boato in serata, sopralluogo dei Vigili del Fuoco

Un boato ha creato allarme a Ballabio. Mobilitati su posto i pompieri

Sopralluogo nella zona del raccordo per la Valsassina. Nessun riscontro emerso in serata

BALLABIO – Preoccupazione venerdì sera a Ballabio dove un forte boato è stato ben udito dagli abitanti di Ballabio, come testimoniato dai numerosi commenti apparsi sui social.

Avvisati dell’accaduto, sono stati mobilitati sul posto i Vigili del Fuoco per un sopralluogo indirizzato nella zona del raccordo dove lo scorso 9 dicembre si era verificata la frana che ha bloccato la strada. Solo qualche ora fa, il ministro Matteo Salvini aveva visitato la zona incontrando sindaci e prefetto (vedi articolo).

Secondo quanto emerso in serata, i pompieri non avrebbero rilevato nulla di anomalo. E’ possibile che in giornata ci siano ulteriori verifiche.