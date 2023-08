Ballabio. Rifiuti abbandonati nei boschi, multa salata al colpevole

Grazie al lavoro degli stradini e della Polizia Locale è stato individuato il trasgressore

Il sindaco: “Voglio che si sappia che per chi abbandona i rifiuti a Ballabio si usa il pugno duro”

BALLABIO – Sacchi neri abbandonati nei boschi di Ballabio, in zona “Grassi Lunghi”. Grazie alle segnalazioni ricevute in Comune il colpevole è stato identificato ed ora scatterà una multa salata.

“Voglio ringraziare gli stradini di Ballabio e l’ufficio di Polizia Locale per il prezioso lavoro svolto per il recupero dei sacchi e per l’identificazione del trasgressore – commenta il sindaco Bussola –. Si tratta di un vero e proprio scempio, un danno per l’ambiente, qualcosa di incomprensibile e per il quale ho chiesto si proceda senza alcun indugio. Voglio che si sappia che per chi abbandona i rifiuti a Ballabio si usa il pugno duro”.

La Polizia Locale di Ballabio sta svolgendo ulteriori indagini per ricostruire l’accaduto ma il trasgressore è già stato individuato e gli verrà comminata una sanzione per abbandono di rifiuti nel bosco e in acque superficiali, quantificabile in un importo che sarà definito da € 300,00 a € 3.000,00.