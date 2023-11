Dolore per la morte di Giambattista Esposito, storico albergatore di Barzio

Negli Anni ’60 lasciò l’attività di macellaio per portare avanti l’albergo dei nonni

“Una persona buona e sempre corretta. Dedito al lavoro e attaccato ai valori della sua famiglia”

BARZIO – E’ grande la commozione a Barzio per la morte di Giambattista Esposito, mancato all’età di 91 anni, storico titolare dell’Albergo Ristorante Esposito, un vero e proprio punto di riferimento nel settore dell’accoglienza turistica in Valsassina. Proprio l’anno scorso l’attività era stata premiata da Regione Lombardia con il marchio di “Locale Storico”.

Giambattista Esposito per tanti anni è stato l’anima del rinomato Albergo Ristorante Esposito di Barzio ereditando l’attività dei nonni nel 1966, facendola crescere all’insegna della tradizione valsassinese, per poi trasmettere la sua grande passione e quei valori ai sui quattro figli, in particolare ai due che oggi portano avanti l’attività di famiglia, Nicola, chef pluripremiato, e Cristiano, che si occupa dell’amministrazione.

“Mio padre faceva il macellaio, aveva un negozio a Cremeno, ma nel 1966 ha mollato tutto per diventare albergatore pur di non far chiudere l’attività dei suoi nonni – ci racconta il figlio Nicola -. Da allora ha sempre svolto il suo mestiere non dimenticando mai quei valori legati alla tradizione valsassinese che gli erano stati insegnati proprio dai nonni”.

Giambattista Esposito, sempre affiancato dalla moglie Mariuccia, ha dato la vita per il suo lavoro: “Per mio padre l’accoglienza e il turismo erano una vera e propria vocazione, l’ho sempre visto svolgere questo mestiere con il cuore. Anche dopo la pensione, il legame con l’attività non è mai venuto meno, mio papà e mia mamma non hanno fatto mai mancare il loro aiuto”.

Giambattista Esposito era una di quelle persone che, senza troppe parole ma con i fatti, hanno segnato un’epoca: “Era una persona disponibile e sempre corretta, proprio per questo tutti gli volevano bene; chiunque varcasse la soglia dell’albergo era accolto con un sorriso. E’ stato sicuramente un gran lavoratore”.

Giambattista Esposito si è spento serenamente nella sua abitazione di Barzio tra l’affetto dei suoi famigliari. Lascia la moglie Mariuccia, i figli Giusy con Francesco, Corrado con Matilde, Nicola con Diana, Cristiano con Sonia, gli amatissimi nipoti e pronipoti insieme a tutti i parenti. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Barzio lunedì 6 novembre alle ore 16.