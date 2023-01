Grignone. Escursionista colta da malore, interviene il Soccorso Alpino

Sul posto i volontari della Stazione Valsassina – Valvarrone

PASTURO – Una donna impegnata in un’escursione sul Grignone, è stata colta da malore all’altezza del Bivacco Riva Girani, posto in località Comolli, dove inizia l’impervia salita invernale che porta in cresta e quindi al rifugio Brioschi in vetta al Grignone.

La donna si sarebbe sentita male chiedendo, poco prima di mezzogiorno, l’intervento dei soccorsi.

Sul posto, non essendoci a disposizione l’elisoccorso, sono giunti cinque violontari del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina – Valvarrone che si sono portati, a bordo di un mezzo fuoristrada, in località Pialeral e da lì a piedi hanno raggiunto la donna.

Una volta sul posto e viste le condizioni, nel frattempo migliorate, della donna (una 54enne residente nel lodigiano), i volontari del Soccorso Alpino hanno riaccompagnato a valle l’escursionista.