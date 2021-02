Soccorso Alpino al lavoro prima a Introbio e poi ai Piani di Bobbio per uno scialpinista

Entrambi i feriti sono stati soccorsi in codice verde

INTROBIO/BARZIO – Domenica di lavoro anche per i tecnici e i volontari del Soccorso Alpino stazione Valsassina, intervenuti nella tarda mattinata prima a Introbio e poi a Barzio per soccorrere alcuni escursionisti.

Il primo allarme è scattato poco prima delle 13 nei pressi del rifugio Tavecchia dove un uomo di 40 anni è caduto procurandosi un trauma ad una caviglia. Non riuscendo a proseguire sono stati chiamati i soccorsi che una volta raggiunto l’escursionista hanno provveduto al recupero e al trasporto in Ospedale per le cure del caso.

Pochi minuti dopo l’elisoccorso di Bergamo si è alzato in volo ai Piani di Bobbio per recuperare uno scialpinista infortunato lungo la pista Cedrino. L’uomo, 55 anni, è stato elisoccorso in codice verde all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sempre nella mattinata di domenica i tecnici del Cnsas sono intervenuti in località San Calimero (Pialeral) per aiutare una donna che si era persa.