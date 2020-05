Morterone: ciclista 66enne colto da malore, elisoccorso

Elisoccorso in azione a Morterone per un ciclista colto da malore

L’uomo, 66 anni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso

MORTERONE – E’ stato trasportato in ospedale in codice rosso il ciclista soccorso sulla provinciale a Morterone in seguito ad un malore. E’ successo intorno a mezzogiorno di giovedì.

L’uomo era riverso in strada privo di sensi all’arrivo dei soccorritori che si sono mobilitati con elicottero del 118. Allertato anche il soccorso alpino. Dopo le prime cure sul posto, il 66enne è stato trasferito d’urgenza in ospedale con un grave trauma cranico dovuto alla caduta.