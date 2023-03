Scontro tra tre auto, grave incidente a Ballabio

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 17.30

Chiusa la provinciale per consentire l’intervento dei soccorsi

BALLABIO – Grave incidente a Ballabio nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì. Tre auto si sono scontrate lungo la provinciale all’altezza di via Volta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi: automedica, due ambulanze (Croce San Nicolò e Croce Rossa Lecco), Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

La strada provinciale è stata chiusa momentaneamente per consentire agli agenti di effettuare i rilievi utili per determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Quattro le persone coinvolte, due in codice giallo.

L’uomo a bordo della Fiat 500 è rimasto bloccato nell’auto e i Vigili del Fuoco hanno lavorato per tirar via la portiera dell’auto ed estrarlo. Quindi è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Le due persone sulla Citroen C3 hanno rifiutato il ricovero, mentre il ragazzo a bordo della Fiat Panda ha rimediato un trauma cranico e uno al torace ed è stato trasportato all’ospedale di Erba in codice giallo.