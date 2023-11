Trovato morto l’uomo disperso sopra Primaluna

Residente in paese si chiamava Bruno Redaelli e aveva 77 anni

L’uomo è stato ritrovato nella Valle delle Noci dai soccorritori

PRIMALUNA – Ha avuto un epilogo tragico la scomparsa di una persona che risultava dispersa a Primaluna: dopo ore di ricerche, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di Bruno Redaelli, 77 anni, nella Valle delle Noci. Probabilmente l’uomo si era recato lì per fare una passeggiata dietro casa come sua consuetudine, l’allarme infatti era scattato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, per il mancato rientro a casa dell’uomo.

Subito si è mobilitata la macchina dei soccorsi: Vigili del Fuoco con squadra SAF, Soccorso Alpino e forze dell’ordine, e i Carabinieri della Stazione di Introbio hanno collaborato all’intervento. Un comando avanzato è stato allestito in piazza IV novembre per dirigere le operazioni di ricerca. Impegnati 26 tecnici del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina, Valvarrone della XIX Delegazione Lariana in collaborazione con cinque trialisti del Motoclub Valsassina come previsto dall’apposita convenzione stipulata con il Cnsas Lombardo. Lunghe le operazione di recupero della salma, l’uomo è precipitato in zona impervia boschiva a circa 900 mt di altitudine sopra l’abitato.

Il Parroco Don Marco Mauri ha e messo a disposizione la chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Pietro e Paolo per poter ospitare la salma. Il settasettenne di Primaluna era padre dell’ex vicesindaco Gabriele Redaelli.