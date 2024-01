Valsassina. Lutto a Margno per la morte di Claudio Scottoni

Volto noto per aver lavorato alla funivia delle Betulle, con la moglie gestì anche il bar alla partenza dell’impianto

MARGNO – Lutto in alta Valsassina per l’improvvisa scomparsa di Claudio Scottoni all’età di 66 anni. L’uomo residente a Vegno di Crandola era una persona molto conosciuta, per anni ha lavorato per le diverse società che si sono susseguite nella gestione della funivia che da Margno porta al Pian delle Betulle. Con la moglie gestì anche il bar alla partenza dell’impianto di risalita.

Ricordato da compaesani e villeggianti come persona molto solare e affabile, era ben voluto da tutti. “Per molti anni ha prestato servizio per la funivia con passione e dedizione – ricorda il sindaco di Margno Giuseppe Malugani -. E’ sempre stato molto disponibile con tutti, anche con le persone che hanno le seconde case ai Pian delle Betulle non ha mai fatto mancare il suo aiuto. Scherzoso, con la battuta pronta e sorridente, è certamente una perdita per la nostra comunità”.

I funerali di Claudio sono stati fissati per domani, sabato 13 gennaio, alle ore 10.30 presso la chiesa San Bartolomeo a Margno.