Barzanò. Due percorsi di letteratura e poesia per unirne i luoghi

Aperti anche tre nuovi bookcrossing, disposti sugli itinerari

Dopo l’elezione di ‘Città che legge’ lo scorso anno, prosegue il viaggio verso la valorizzazione di cultura e lettura per Barzanò

BARZANO’ – Inaugurati ieri, domenica, a Barzanò due percorsi per valorizzare e mettere in rete i luoghi più significativi o più raccolti del paese: il Percorso dei luoghi di lettura e il Percorso di poesia, pronti a porsi come punto di riferimento per l’organizzazione di future iniziative dedicate alla cultura letteraria e alla lettura, ma soprattutto testimonianza della volontà di valorizzarle, dedicando spazi e luoghi sul territorio e creando le premesse per ulteriori iniziative dedicate.

“Questo progetto – ha spiegato il sindaco Gualtiero Chiricò – nasce all’interno della Commissione Cultura, e fa parte di un più ampio disegno di valorizzazione e sostegno della lettura. Lo scorso anno Barzanò ha ottenuto la qualifica ‘Città che legge’, un riconoscimento che il Ministero della Cultura assegna a meno del dieci per cento dei Comuni italiani. Oggi abbiamo voluto dedicare a poesia e libri i luoghi più significativi di Barzanò, e spingere le persone alla scoperta degli angoli meno conosciuti, dove ritagliarsi momenti per sé. Inoltre l’inaugurazione dei tre nuovi bookcrossing, uno dei quali dedicato ai bambini, è un altro segnale della direzione che stiamo percorrendo, e di quanto stia crescendo l’interesse verso la cultura sul nostro territorio, grazie anche a iniziative come questa”.

All’inaugurazione erano presenti anche i poeti Fabio Motto e Paolo Viganò, che hanno letto alcune loro opere.

I due percorsi

Il Percorso della Poesia comprende 18 tappe e ripercorre la storia della poesia italiana dal 1200 al 1900: su ogni cartello è riportata l’opera di un poeta, rappresentativo della sua epoca, affiancando i nomi più celebri a quelli di artisti forse meno noti, ma di grande pregio letterario, che nei loro scritti affrontano tematiche estremamente varie.

Il Percorso dei luoghi di Lettura comprende invece 10 tappe, luoghi ideali in cui appartarsi con un libro o per andare alla ricerca di un momento di tranquillità, scegliendo di volta in volta una diversa prospettiva. Oppure spunti per organizzare gruppi di lettura e iniziative personalizzate.

Sui cartelli è presente un QR code che rimanda ai due percorsi: https://www.comune.barzano.lc.it/index.php/scoprire-barzano/item/1609-percorso-della-lettura

Tre nuovi bookcrossing

Oltre ai due percorsi, installati tre nuovi bookcrossing, che portano a cinque le postazioni dedicate allo scambio di libri presenti sul territorio comunale. Affiancheranno quelli già storicamente presenti in via Manara e via XX Settembre, e sono installati ai giardini di via Don Rinaldo Beretta a San Feriolo, ai giardini di via Leonardo da Vinci vicino alle scuole, entrambi ‘luoghi di lettura’ del percorso, e ai giardinetti di piazza Mercato, quest’ultimo riservato ai libri per bambini e ragazzi. Da anni le due postazioni già esistenti sono frequentate con assiduità e vengono ben gestire dai fruitori, segnale di un interesse che il Comune di Barzanò, con questa iniziativa, ha voluto ulteriormente favorire.