Monastero a lume di candela, concerto di musica classica al Lavello

Appuntamento domenica 10 settembre alle ore 21

Protagonista al pianoforte Davide Muccioli e al violino Beatrice Silva

CALOLZIOCORTE – Domenica 10 settembre è in programma l’evento di musica classica “Monastero a lume di candela” al Monastero del Lavello. Il concerto, che ha ottenuto anche il patrocinio con finanziamento di Regione Lombardia in quanto dichiarato evento degno di apprezzamento per di riconoscimento ad interesse regionale, vedrà protagonista al pianoforte Davide Muccioli e al violino Beatrice Silva. L’appuntamento è per le ore 21 al Monastero del Lavello.