Spettacolo al Monastero del Lavello con l’orchestra Carisch

Venerdì sera grande successo per il concerto sinfonico

Tutto esaurito nella splendida cornice del chiostro del monastero

CALOLZIOCORTE – Grande successo venerdì sera al Monastero del Lavello dove si è tenuto il concerto sinfonico dell’orchestra Carisch. L’orchestra sinfonica amatoriale diretta dal Maestro Massimo Mazza ha eseguito un programma capace di abbracciare tre secoli di musica.

Anche grazie alla splendida cornice del chiostro del monastero, quella di venerdì è stata una serata capace di coinvolgere il folto pubblico e anche le persone meno avvezze all’ascolto del genere classico. Dopo tanto lavoro da parte del Comune di Calolzio e della Fondazione Lavello guidata da Roberto Monteleone per far ripartire il monastero, momenti come questo sono una soddisfazione soprattutto per la risposta del pubblico.