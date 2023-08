Festa delle Corti. Tutto quello che c’è da sapere sull’evento di Garlate

Sabato 9 settembre alle 18 la cerimonia di inaugurazione nel cortile del municipio

Domenica sera, alle 22, come da tradizione il gran finale con i fuochi d’artificio

GARLATE – Sabato 9 e domenica 10 settembre torna la Festa delle Corti di Garlate, che quest’anno raggiunge un importante traguardo: la trentesima edizione! L’Amministrazione Comunale ha messo in campo energia e entusiasmo per celebrare l’anniversario e offrire ai visitatori attrazioni sempre nuove per valorizzare Garlate e la sua storia. Fondamentale, come sempre, la collaborazione di associazioni, enti, volontari e proprietari delle corti.

La manifestazione oggi conta più di 30 corti, cortili, vie e piazze animate, coinvolge decine di associazioni del territorio e centinaia di volontari ed è frequentata da migliaia di persone. Il segreto del successo della Festa delle Corti è quello di sapersi rinnovare di anno in anno, proponendo animazioni e eventi sempre diversi senza perdere mai di vista le radici, la storia, l’architettura e le tradizioni di Garlate e del territorio, dando particolare rilievo a antichi mestieri, lavori artigiani, canti popolari e dialettali, prodotti locali e mercati tradizionali.

“Un doveroso ringraziamento anche all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia per il contributo concesso, alla Comunità Montana del Lario Orientale Valle San Martino e alla Provincia di Lecco per il patrocinio; a Acinque e a tutti gli sponsor per il sostegno”.

Tradizioni e novità

Quest’anno un dovuto omaggio andrà alla festa stessa: sarà possibile ammirare i manifesti di tutte le 30 edizioni, molti dei quali contraddistinti dalle opere di Adelio Ratti e verranno rappresentate da Tramm alcune scene de “I Promessi Sposi”, come era in origine, ma Renzo e Lucia parleranno il dialetto garlatese naturalmente!

Sarà possibile fare un tuffo nel passato osservando al lavoro le abili mani degli scalpellini, di una ceramista o di un maniscalco, danzando insieme in balli di gruppo o pigiando l’uva. Come sempre anche il Museo della Seta Abegg aprirà le sue porte per proiettarvi nel mondo delle filandine tra bachi, gelsi e macchinari tutt’oggi funzionanti. Novità di quest’anno saranno le insegne in legno posizionate dove una volta c’erano negozi e laboratori artigianali (il calzolaio, il prestinaio, la bottega delle stoffe, l’osteria, il materassaio…) realizzate dall’artista garlatese Roberto Marini. Sarà così possibile fare un percorso nel percorso, e scoprire le tracce di un paese che esiste ancora nella memoria dei più anziani. Non mancheranno le proposte per i più piccoli con il battesimo sulla sella con i pony, i laboratori, i Lego, i giochi da tavolo. E naturalmente tornano anche gli apprezzatissimi punti di ristoro e i richiestissimi tortelli di Maria! A conclusione della manifestazione, la domenica sera, si svolgerà il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Confermate la “Fidelity Curt” e le visite guidate

Viene confermata la “Fidelity Curt”: chi completerà il percorso e si farà timbrare la tessera in tutte le 16 corti selezionate riceverà un biglietto della lotteria per tentare la fortuna e vincere uno dei premi in palio. Anche quest’anno sarà possibile effettuare visite guidate alle corti e al paese la domenica mattina prima dell’apertura della Festa con due differenti proposte: il tour classico “Alla scoperta delle Corti” (partenze ore 10.00, 10.15, 10.45 e 11.00) e il nuovo tour “Scherza cui fant ma lasá stà i sant”. Alla scoperta della devozione popolare” (partenze ore 10.30 e ore 11.00). Prenotazione obbligatoria su www.museosetagarlate.it.

Programma, eventi e tutte le informazioni

IL PROGRAMMA DELLA FESTA DELLE CORTI 2023

CONCERTI, SPETTACOLI E PUNTI RISTORO

LA MAPPA DELLA FESTA DELLE CORTI

DOVE PARCHEGGIARE