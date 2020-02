Filosofia ‘pratica’, un corso gratuito a Lecco con il prof. Rebollini

LECCO – La Filosofia può anche essere “pratica”. Lo dimostra il prof. Rebollini a Lecco con il suo corso, che insegna a vivere la nostra quotidianità con maggiore attenzione, serenità e consapevolezza.

Giorgio Rebollini, di origini lariane, è tornato in Italia dopo aver trascorso cinquant’anni in Inghilterra dove ha conseguito tre Lauree: una in Lingua e Letteratura Francese, una in Studi Rinascimentali e una in Teologia. Successivamente ha deciso di approfondire i suoi studi presso The School of Philosophy of London. Inoltre è diventato Responsabile della Sezione di Religione e Filosofia del Campion Jesuit College of London.

Il corso introduttivo è ideato per giungere a una miglior comprensione della Filosofia, dei principi che la sostengono e della sua applicazione in tutti gli ambiti della propria esperienza di vita.

Alcuni degli argomenti trattati saranno: conoscere sé stessi – essere consapevoli e vivere nel presente, il potere della Ragione, la saggezza interiore , vivere nella giustizia, il potere della bellezza. Saranno anche suggeriti dei brevi esercizi di meditazione per sviluppare le proprie potenzialità, al fine di arrivare a una migliore padronanza di sé stessi.

Il ciclo gratuito di 10 sessioni avrà inizio mercoledì 25 marzo 2020 presso il Collegio Volta di Lecco dalle 14:30 alle 16 e sara’ riproposto anche dalle 17 alle 18.30. Le iscrizioni chiuderanno venerdì 20 marzo 2020.

Per ulteriori informazioni contattare. Collegio Volta, Via Fratelli Cairoli 77, Lecco, dr.ssa Sofia Lanfranconi, cell. 348 2614061