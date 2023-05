Fuochi d’artificio, notte bianca e i Tiromancino… al via gli eventi estivi di Lecco

Presentato il calendario organizzato dal comune in collaborazione con LTM e con le associazioni della città

“Proposte variegate che hanno l’obiettivo di valorizzare il nostro patrimonio culturale e naturalistico-paesaggistico”

LECCO – E’ stato presentato stamattina a Palazzo delle Paure il ricco calendario delle iniziative estive che l’amministrazione comunale ha organizzato in collaborazione con Lecchese Turismo Manifestazioni (LTM) e con il supporto del main sponsor Acinque Energia.

“Una calendario che si integra con le diverse proposte delle numerose associazioni che sono attive in città – ha detto il vicesindaco Simona Piazza -. Quelle che presentiamo oggi sono iniziative culturali, turistiche, ricreative aperte a tutti, cittadini e turisti. Proposte variegate che hanno l’obiettivo di valorizzare il nostro patrimonio culturale e naturalistico-paesaggistico”.

Immancabile l’appuntamento con la Festa del Lago e della Montagna, domenica 25 giugno, che culminerà come da tradizione con lo spettacolo pirotecnico. Il 28 luglio ore 21.30 in piazza Garibaldi (in caso di pioggia presso l’auditorium della Casa dell’Economia) il concerto di musica leggera con i Tiromancino, gruppo fondato da Federico Zampaglione nel 1989. E ancora, il 15 luglio, la Notte Bianca che animerà le vie e le piazze della città a partire dalle ore 18. Dal 20 al 23 luglio tornerà anche l’8^ edizione del Jazz Festival – Sonorità senza confini: dai rioni alla città. Non mancheranno nemmeno eventi dedicati ai più giovani con un dj set in piazza Garibaldi il prossimo 26 maggio dalle 19 a mezzanotte. Per quanto riguarda la Cultura per il Sociale, venerdì 8 settembre alle 21 in piazza Garibaldi, “La donna abitata” con Lucilla Giagnoni.

“Anche quest’anno il tentativo è quello di allungare il periodo di interesse per la città – ha detto l’assessore Giovanni Cattaneo -. Un ringraziamento va a LTM e ad Acinque Energia perché il comune da solo non va da nessuna parte. Accanto agli eventi che presentiamo oggi è importante sottolineare che ci sono tante attività che arrivano dal mondo dell’associazionismo della città. Tra le varie proposte, una coinvolgerà anche la piattaforma Erna i prossimi 30 giugno e 1-2 luglio con dei concerti di musica classica in quota in orario aperitivo. Sempre per quanto riguarda la montagna da segnalare una serata con Stefania “Steppo” Valsecchi il prossimo 8 giugno, mentre il 7 settembre avremo un evento dedicato ad arrampicata e alpinismo con i Ragni. Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione tra pubblico e privato che è la chiave di volta per portare avanti una proposta robusta”.

“Sono io che ringrazio il comune di Lecco per la qualità delle iniziative del periodo estivo – ha detto Giuseppe Borgonovo, presidente di Acinque Energia -. Queste proposte sono importanti perché riescono a rendere viva la comunità e mi piace anche pensare che, attraverso la cultura e il turismo, si possa permettere a Lecco di fare reddito. Noi siamo una società che si occupa di energia e crediamo tanto in questi eventi che riescono a sprigionare tanta energia”.

Alla presentazione ha partecipato anche il presidente di LTM Giuseppe Fusi, che ha ricordato l’appuntamento con il concerto del prossimo 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, in programma in piazza Garibaldi (in caso di maltempo alla Casa dell’Economia).

“Teatro, musica, arte, natura, paesaggi, cultura, centro città, rioni, a testimonianza di questa volontà di crescita – ha concluso Simona Piazza -. E, proprio ieri, ha preso servizio il nuovo dirigente del settore cultura Daniele Cassinelli a cui auguriamo un buon lavoro”.

Per rimanere aggiornati sulle varie iniziative è possibile consultare il sito internet del comune di Lecco, oppure le varie pagine social.