“Grazie Ragazzi” verrà proiettato al cinema Nuovo Aquilone

In programma stasera alle ore 21.30

Il quarto film della rassegna programmato al chiuso, vista la concomitanza con la finale di andata del Lecco

LECCO – Il film “Grazie ragazzi”, in programma questa sera, martedì 13 giugno, alle ore 21.30, verrà proiettato presso il Cinema Nuovo Aquilone di via Parini 16.

Il quarto appuntamento con il cineforum “Ma che film la vita!” – organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco – si terrà direttamente “al chiuso”, e non in piazza Garibaldi, indipendentemente dalle condizioni meteo.

La scelta è stata presa dagli organizzatori vista la concomitanza con la finale di andata che vedrà la Calcio Lecco giocarsi la possibilità di promozione in serie B con il Foggia. Proprio per evitare di sovrapporre due eventi all’aperto a poche centinaia di metri l’uno dall’altro (nell’area della ex Piccola verrà infatti allestito un maxi schermo), gli organizzatori del cineforum hanno deciso di programmare la visione del film al Nuovo Cinema Aquilone.

“Grazie ragazzi”, diretto da Riccardo Milani e interpretato da Antonio Albanese, racconta la storia di Antonio, un attore di teatro che da tre anni non calca il palcoscenico e che vive da solo in un appartamento a Ciampino. Il suo amico Michele, che ha un lavoro stabile presso un piccolo teatro romano, gli trova un incarico insolito: sei giorni di lezioni di recitazione presso un carcere di Velletri. La serata offrirà anche l’occasione di parlare della giustizia riparativa e delle iniziative messe in campo dal “Tavolo lecchese per la giustizia restorativa”, nato nel 2012, che ha all’attivo l’esperienza intrapresa con la Casa circondariale di Pescarenico.

L’introduzione sarà affidata come sempre al critico cinematografico Gianluca Pisacane e al prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, don Davide Milani.

I biglietti dei film (costo 5 euro) sono acquistabili direttamente alla cassa oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più). Per informazioni: 03411918022; email info@aquilonelecco.it.

Il cineforum “Ma che film la vita!” è organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, la Fondazione Ente dello Spettacolo e Ltm (media partner Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e UnicaTv).