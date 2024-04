La Banda di Rancio compie 100 anni: domenica iniziano i festeggiamenti

Storico traguardo per il Corpo Musicale Giovanni Brivio

Fondata nel 1924 da don Francesco Muttoni, oggi è presieduta da Abele Adamoli e diretta dal Maestro Fabio Giannese

LECCO – Il Corpo Musicale Giovanni Brivio di Rancio, da sempre conosciuto come il “El Bandin de Ranc”, festeggia lo storico traguardo dei 100 anni di fondazione (1924 – 2024).

Il primo appuntamento in calendario sarà quello di domenica 21 aprile con la deposizione di fiori sulla tomba di don Francesco Muttoni fondatore della banda insieme all’allora giovane Giovanni Brivio, quindi la celebrazione della messa di ringraziamento nel ricordo dei musicanti defunti che verrà celebrata nella chiesa parrocchiale dell’Assunta e a seguire, presso il circolo Pio X, si terrà un aperitivo per festeggiare l’apertura dei festeggiamenti del Centenario.

Attualmente la Banda conta circa 35 elementi ed è diretta dal Maestro Fabio Giannese, mentre alla presidenza c’è Abele Adamoli.

La storia della banda di Rancio è un racconto di dedizione e amore per la musica, tramandato di generazione in generazione. Ogni strumento porta con sé le storie dei suoi predecessori, diventando testimone vivente di una tradizione che si rinnova costantemente.

La piccola realtà rancese custodisce un’eredità musicale unica, e nonostante gli anni e i cambiamenti epocali si conferma un’opportunità per i giovani musicisti, anche grazie alla sua capacità di aprirsi al nuovo. La dimostrazione è il ricco di eventi e appuntamenti annuali e l’affezione della comunità rancese e non solo.

Oggi, mentre si avvicina il traguardo secolare della sua fondazione, la Banda Musicale di Rancio guarda al futuro con un’ottimistica determinazione. La sua storia è stata scritta con note di passione e impegno, ma il suo futuro è un pentagramma vuoto pronto ad essere riempito dalle armonie di generazioni ancora da venire. Con la stessa vitalità e spirito che l’ha caratterizzata per un secolo, la banda continua a essere una fonte di ispirazione per la comunità di Rancio e oltre, dimostrando che la musica è davvero un linguaggio universale che unisce il passato, il presente e il futuro in un unico incantevole accordo.