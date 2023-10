Alessandro Barbero è il vincitore del Premio Manzoni alla Carriera 2023

Il famosissimo storico e scrittore sarà a Lecco nella serata di giovedì 9 novembre

“Intellettuale e accademico che, senza rinunciare al rigore scientifico, è riuscito a rendere pop la storia”

LECCO – “Intellettuale e accademico che, senza rinunciare al rigore scientifico, è riuscito a rendere pop la storia. Alessandro Barbero è il vincitore del Premio Manzoni alla Carriera”. Con queste parole Eugenio Milani, presidente dell’associazione 50&Più Confcommercio Lecco, ha svelato il nome scelto per l’importante riconoscimento che dal 2008, annualmente, viene assegnato a personalità prestigiose che “hanno in modo visibile perseguito e rappresentato ideali di alto impegno culturale e civile”.

Tanta soddisfazione per una personalità importante che sarà protagonista della cerimonia di consegna in programma giovedì 9 novembre alle ore 21 presso l’auditorium della Casa dell’Economia a Lecco. La scelta di Barbero è stata compiuta dal presidente di 50&Più e dalla Giuria Tecnica del Premio letterario internazionale Alessandro Manzoni Città di Lecco guidata da Ermanno Paccagnini.

Lo scrittore e storico aveva già associato il proprio nome a quello del Premio Manzoni nel 2011 quando lo aveva vinto con il romanzo “Gli occhi di Venezia”. E così, il premio che rende lustro a tutta la città di Lecco, si arricchisce di un nome davvero importante che si affianca a una lunga lista di personalità di prestigio che nel 2022 aveva visto protagonista la regista Liliana Cavani, recentemente premiata con il Leone d’Oro alla Carriera al Festival del Cinema di Venezia.

“Con grande orgoglio portiamo avanti questo premio prestigioso – ha detto il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati -. Un grazie a tutti coloro che lo portano avanti con grande impegno ma anche tanto entusiasmo”.

Particolarmente felice del premio a Barbero anche Giuseppe Borgonovo, presidente di Acinque Energia, main sponsor dell’evento: “Sono sicuro che il 9 novembre la platea sarà piena perché il professor Barbero è un uomo capace di appassionare – ha detto -. Tutte le volte che viene annunciato il vincitore del premio alla carriera ritengo che sia il migliore nome possibile e quest’anno più che mai è così. Un premio che, ogni anno che passa, porta sempre più prestigio alla nostra città”.

Entusiasta anche il vicesindaco di Lecco Simona Piazza: “Il Premio Manzoni è sempre un momento importante per Lecco, tanto più che quest’anno si inserisce nel programma delle celebrazioni per i 150 anni della morte di Alessandro Manzoni. Un grazie alla giuria per il lavoro attento nell’individuazione dei finalisti”.

Della giuria fa parte anche Gianluigi Daccò che ha tracciato il profilo del noto storico e scrittore, laureato in storia medioevale con Giovanni Tabacco nel 1981: “Ha pubblicato romanzi e molti saggi di storia non solo medievale: con il romanzo storico ‘Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle gentiluomo’ ha vinto il Premio Strega nel 1996. Da segnalare inoltre la sua vittoria nel 2011 del Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni al Romanzo Storico – Città di Lecco con ‘Gli occhi di Venezia’, romanzo dove c’è un’attenzione alla storia sociale e alle fonti storiche esattamente come nel Manzoni. Barbero è capace di muoversi con molta competenza in diversi ambiti”.

Stefano Motta ha sottolineato l’importanza di comunicare bene la storia: “Assegnare un premio è sempre una responsabilità, soprattutto in questo momento in cui la storia bussa alle nostre porte premiare Alessandro Barbero vuol dire sottolineare il valore della storia. Lui è capace di raccontare bene la storia ed è capace di renderla efficace facendo in modo che la storia sia davvero maestra di vita. Raccontare bene la storia consente alle nuove generazione di far progredire la storia stessa”.

La serata del 9 novembre sarà di sicuro interesse oltre a rappresentare un’occasione unica di conoscere da vicino un grande comunicatore. Prima dell’atteso appuntamento però, l’organizzazione di 50&Più assegnerò il Premio Manzoni al Romanzo Storico (giunto alla 19^ edizione) nella serata del 27 ottobre, sempre alla Casa dell’Economia (via Tonale 28, Lecco). Verranno scrutinati i voti della giuria popolare e si saprà chi tra i finalisti Emanuela Fontana, Omar Di Monopoli e Paolo Malaguti si aggiudicherà il premio 2023.