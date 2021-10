Cambia Calolzio organizza “M’illumino di meno – Halloween edition”

Sabato 30 ottobre appuntamento al monastero del Lavello

Insieme agli studenti del Fiocchi il chiostro verrà illuminato a colpi di pedale

CALOLZIOCORTE – Sabato 30 ottobre a Calolziocorte torna “M’illumino di meno – Halloween edition”, l’iniziativa di sensibilizzazione sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili. Il gruppo Cambia Calolzio propone una speciale osservazione della luna nel weekend di Halloween… Bambini e adulti potranno partecipare in maschera alla serata!

“Alle ore 20 si spegneranno le luci del Monastero del Lavello di Calolziocorte e insieme agli studenti dell’istituto Fiocchi di Lecco, che da anni portano sul territorio un bellissimo progetto sulle energie rinnovabili, illumineremo a colpi di pedalate il chiostro. Avete capito bene, a colpi di pedalate. In seguito osserveremo insieme la Luna con l’ausilio di un telescopio, grazie agli esperti del Planetario di Lecco – Gruppo Astrofili Deep Space”.

Per maggiori informazioni: 347.7515575 o cambiacalolzio@gmail.com. L’evento si terrà a Calolziocorte, presso il Monastero del Lavello in via Padri Serviti.