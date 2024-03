“Donne Sullo Schermo”: stasera, 8 Marzo tocca a Barbie

Dopo il sold out per “C’è ancora domani” stasera sarà la volta di “Barbie”

LECCO – Grande partecipazione di pubblico per la prima proiezione della rassegna “Donne sullo schermo” promossa dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco.

Giovedì 7 marzo il cinema Nuovo Aquilone è stato preso d’assalto facendo registrare un pienone in occasione della proiezione di “C’è ancora domani”, diretto e interpretato da Paola Cortellesi. A introdurre la serata la presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, Mariangela Tentori, il Prevosto di Lecco monsignor Davide Milani e il critico cinematografico Gianluca Pisacane. Lo stesso Pisacane ha poi condotto il dibattito finale. Il pubblico presente ha apprezzato il film scelto seguendo con passione la proiezione per poi sciogliersi in un applauso finale. In sala erano presenti anche il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, e alcune delle componenti del Consiglio del Gruppo Terziario Donna.

La proposta cinematografica proseguirà oggi, venerdì 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna 2024 con la visione di “Barbie” per la regia di Greta Gerwig e l’interpretazione tra gli altri di Margot Robbie e Ryan Gosling: appuntamento alle ore 17.30 presso il Cinema Nuovo Aquilone di via Parini 16 a Lecco.

I biglietti per il film in programma venerdì 8 marzo sono acquistabili alla cassa del cinema teatro Nuovo Aquilone (ingresso 5 euro) o prenotabili online (+1 euro) sul sito www.aquilonelecco.it. Per ulteriori informazioni: tel. 03411918022 o email info@aquilonelecco.it.