Iannoccari e Bordoni chiudono l’ultimo weekend di Leggermente

Gli appuntamenti del fine settimana che chiuderanno la 15^ edizione

LECCO – Secondo e ultimo weekend in arrivo per Leggermente, manifestazione di promozione della lettura promossa da Assocultura Confcommercio Lecco giunta quest’anno alla sua quindicesima edizione.

Sabato 23 marzo alle ore 16 presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi a Lecco si terrà l’incontro dal titolo “Come sviluppare una mente progettuale: basi neuroscientifiche, strategie ed esercizi pratici” con Giuseppe Alfredo Iannoccari, autore con Nicoletta Carbone del libro “Strategicamente: istruzioni ed esercizi pratici per un cervello vincente a tutte le età” (Sole 24 Ore). Iannoccari, laureato in Psicologia Clinica all’Università degli studi di Torino e in Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Bologna, ha conseguito il Master in Neuropsicologia all’Università degli studi di Padova e il Dottorato di Ricerca in Psicologia Clinica all’Università degli studi di Bergamo. È socio fondatore e presidente dell’associazione Assomensana, ente non profit per la ricerca scientifica e alla promozione sociale nel campo della prevenzione dell’invecchiamento mentale. Dal 2005 è docente a contratto all’Università Statale degli Studi di Milano ed è divulgatore scientifico a livello nazionale e relatore in convegni sulla promozione della salute di mente e cervello. Scrive articoli scientifico-divulgativi sui temi delle neuroscienze che vengono regolarmente pubblicati dalle maggiori riviste nazionali e collabora con tv e radio.

Domenica 24 marzo alle ore 18 toccherà invece al professor Carlo Bordoni chiudere il ciclo di approfondimento sul tema “Leggere il futuro, re-immaginare il presente. Non smettere la passione di andare oltre” (che ha visto protagonisti Roberto Mordacci, don Walter Magnoni, Luigina Mortari, Vittorio Lingiardi, Annalisa Dominoni e Benedetto Quaquaro: oggi, venerdì 22 marzo, sarà la volta invece di Pietro Del Soldà alle 18 in Confcommercio Lecco e di Matteo Lancini alle 20.30 in Cciaa). Bordoni presenterà le sue riflessioni a partire dal suo libro “Post società: il mondo dopo la fine della modernità” (Luiss University Press): “Questo tempo nuovo che incombe è una condizione in cui prevalgono le moltitudini, muta la modalità delle relazioni sociali e si alterano i rapporti tra pubblico e privato”. Sociologo e saggista, Bordoni scrive per il “Corriere della Sera” e il supplemento “la Lettura”. Si occupa di sociologia dei processi culturali e dell’analisi dei fenomeni politici: a Leggermente è stato ospite in diverse edizioni e nell’edizione 2016 ha avuto modo di intervistare al Teatro della Società di Lecco il grande Zygmunt Bauman.