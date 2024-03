Il 5 marzo al Palladium va in scena “Il grande racconto del labirinto”

L’appuntamento è per martedì 5 marzo alle ore 21

LECCO – A marzo termina la programmazione della prosa arancio della stagione teatrale del Comune di Lecco con lo spettacolo “Il grande racconto del labirinto“. L’appuntamento è per martedì 5 marzo alle ore 21 presso il Cineteatro Palladium.

Lo spettacolo è prodotto da Teatro pubblico ligure e diretto da Sergio Maifredi, con l’interpretazione di Arianna Scommegna. La rappresentazione restituisce la voce a personaggi leggendari della cultura greca come Arianna, Europa, Pasifae, il feroce Minotauro, Teseo e Fedra, che racconteranno in prima persona la propria versione dei fatti narrati.

Lo spettacolo condurrà il pubblico in un viaggio attraverso la storia del labirinto, nel quale Teseo affronta il Minotauro e poi risale alla luce, grazie all’aiuto di Arianna. Quest’ultima, abbandonata a Nasso, trasforma il dolore in canto eterno, mentre Teseo si difende dall’accusa di crudeltà. Anche il mostro racconta i suoi pensieri, mentre la principessa Europa narra del suo rapimento e del suo viaggio miracoloso. Pasifae, la madre del Minotauro, racconta la sua passione per il toro, mentre Fedra parla del suo amore proibito per il figliastro Ippolito.

“Il grande racconto del labirinto” ripropone una delle saghe più famose della mitologia greca, permettendo a tutti i personaggi di raccontarne un frammento proprio e facendoci interrogare sul significato che i simboli e i miti greci hanno nella nostra vita. Riporta il grecista Giorgio Ieranò:

“La mitologia greca ci insegna che il mondo è più complicato di quanto crediamo e che non ne siamo noi i padroni. La nostra ragione non basta a governare le nostre vite. C’è sempre qualcosa che ci sfugge, un senso nascosto” – riporta il grecista Giorgio Ieranò.

Arianna Scommenga si diploma come attrice nel 1996 presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi. Ottiene diversi premi, tra cui premio Lina Volonghi 1996, il premio Nazionale della Critica nel 2010, il premio Hystrio 2011 e il premio Ubu 2014.

È socia fondatrice dell’Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca, che dal 2007 gestisce il teatro Ringhiera di Milano, con il quale realizza anche progetti di carattere sociale con la regista Serena Sinigaglia.

Il biglietto per “Il grande racconto del labirinto” è acquistabile sul sito www.teatrosocietalecco.it