Lecco. Dopo il successo della serata inaugurale torna “Musica negli Ospedali”

Cinque concerti dedicati ai pazienti del Dipartimento Oncologico e aperti alla cittadinanza

L’appuntamento è per mercoledì 13 marzo alle ore 18:30

LECCO – Dopo il successo della serata inaugurale del 28 febbraio, il prossimo appuntamento della terza edizione di “Musica negli Ospedali“, rassegna di cinque concerti in collaborazione con l’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco dedicati ai pazienti del Dipartimento Oncologico dell’ASST di Lecco e aperti gratuitamente a tutta la cittadinanza, è per mercoledì 13 marzo alle ore 18:30 presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Lecco.

Dedicato al fascinoso mondo dell’opera, l’appuntamento vede in scena, insieme all’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como diretta da Alessandro Calcagnile, il soprano Eva Corbetta e il tenore Alessandro Mundula, artisti dalla lunga e intensa attività concertistica in Italia e all’estero, che per l’occasione presenteranno una selezione di arie dalle opere di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.

Il programma del concerto, intitolato Violetta e Cio-Cio-San, è incentrato in particolare sui due personaggi di Violetta, da La traviata di Verdi, e di Cio-Cio-San, da Madama Butterfly di Puccini, figure di donne libere entrambe segnate da un tragico destino. Da La traviata saranno eseguite le arie È strano! È strano, De’ miei bollenti spiriti, Addio del passato, Parigi o cara mentre da Madama Butterfly sono in scaletta Bimba dagli occhi pieni di malia, Un bel di vedremo, Addio fiorito asil, Tu tu piccolo Iddio.

Con gli artisti impegnati a condurre il pubblico tra le molteplici emozioni delle celebri arie del capolavoro verdiano e di quello pucciniano, il concerto offre un coinvolgente racconto musicale tra partiture senza tempo, una galleria di pagine che, in un ventaglio di storie e narrazioni, riflettono i sentimenti universali dell’animo umano e destano emozioni fin dalle prime note.

Il progetto Musica negli Ospedali, con la direzione artistica del Maestro Rossella Spinosa, è promosso dall’Associazione Lombardia Musica in collaborazione con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco ed in particolare col Dipartimento di Oncologia.

La rassegna ha il patrocinio del Comune di Lecco e si avvale del contributo del Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque e Lario Reti Holding insieme al contributo di Valassi Carlo Srl, del partenariato del Rotary Club Lecco Manzoni nonché del patrocinio del Distretto Rotary 2042.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.