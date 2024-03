Leggermente reimmagina il futuro e guarda oltre, presentata la 15^ edizione

Dal 16 al 24 marzo torna la rassegna di Confcommercio Lecco dedicata alla lettura

“E’ importante recuperare la voglia di progettare, di guardare avanti, di sognare, di trasmettere passione e valori alle nuove generazioni”

LECCO – “Anche quest’anno abbiamo voluto organizzare questa iniziativa che promuove e valorizza la lettura. Il tema scelto è complesso e invita tutti a una riflessione profonda: occorre riprendere a immaginare il futuro, raccogliere le idee che aprano la via di un cambiamento possibile, rompere il dominio di un presente chiuso e onnipresente”.

E’ stato il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati, nella conferenza stampa di questa mattina, a presentare l’edizione numero 15 di Leggermente (QUI IL PROGRAMMA COMPLETO), la rassegna dedicata alla lettura, in programma dal 16 al 24 marzo. La rassegna è diventata una piacevole consuetudine che è stata capace, negli anni, di superare i confini locali ed essere apprezzata a livello nazionale contribuendo a far diventare Lecco “Città del libro” e “Città che legge”.

“Leggermente non vuole certo proporre ‘ricette di vita’ o facili soluzioni, bensì, con l’aiuto di esperti, intende richiamare l’attenzione sulle grandi risorse che ciascuno di noi ha per non smettere di immaginare e costruire il futuro – ha continuato Peccati dopo aver ringraziato tutti coloro che contribuiscono alla rassegna -. E’ importante in quest’ottica recuperare la voglia di progettare, di guardare avanti, di sognare, di trasmettere passione e valori alle nuove generazioni”.

Anche questa edizione di Leggermente sarà caratterizzata dalle molteplici attività realizzate in favore delle scuole del territorio, con quasi 7mila studenti coinvolti. Tra i molti appuntamenti, il 22 marzo, si terrà l’incontro “Lecco, la montagna impossibile e la passione di andare oltre” che coinvolgerà gli alunni delle scuole secondarie di primo grado e che vedrà il giornalista e scrittore Giorgio Spreafico raccontare l’impresa del Cerro Torre nel 50° anniversario.

Non mancheranno gli incontri con gli autori aperti al pubblico che coinvolgeranno tra gli altri: Massimo Recalcati, Domenico Quirico, Daniele Mencarelli, Giuseppe Culicchia, Matteo Lancini, Marco Balzano, Sandra Patrignani, Pietro Del Soldà, Carlo Bordoni, Nicoletta Costa, Federica Mazzon. A dare una mano in questa edizione anche il neonato gruppo di volontari impegnati sulle attività di Assocultura (che affiancheranno nel lavoro di accoglienza gli amici dell’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi).

Tra le novità le iniziative in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Lecchese per valorizzare i percorsi attivati nei singoli comuni attraverso i Gruppi di Lettura e la realizzazione del format “Dal libro al film” in collaborazione con il progetto Inaut per sensibilizzare i ragazzi e condividere informazioni sul tema dell’autismo.

“Ringrazio Confcommercio e Assocultura per la passione che mette in questa rassegna che come amministrazione sposiamo ormai da tempo – ha detto il vicesindaco e assessore alla cultura Simona Piazza -. La volontà dell’amministrazione, oltre a dare continuità a rassegne importanti come questa, è continuare a condividere la valorizzazione della lettura per andare oltre il presente e costruire il futuro”.

“Siamo particolarmente legati a questa iniziativa per il suo grande valore e la capacità di ‘lubrificare il cervello’ – ha detto Giuseppe Borgonovo, presidente di Acinque Energia, main sponsor della rassegna -. Leggermente è un evento di grandissima rilevanza per tutta la nostra provincia e il grazie va a coloro che, ogni anno, rendono possibile tutto questo. La promozione della lettura è un tema che dovrebbe coinvolgere nel quotidiano ognuno di noi”.

Il tema della 15^ edizione

“Leggere il presente, reimmaginare il futuro – Non smettere la passione di andare oltre”, questo il tema della 15^ edizione di Leggermente. A entrare nel dettaglio è stata Rossana Castelnuovo del Comitato Scientifico della rassegna: “Fin dal nostro esordio nella vita ci accorgiamo che ci è dato vivere in uno spazio-tempo determinato. Siamo costretti a vivere nel mondo in cui viviamo! Il futuro sembra essere tramontato e il passato dimenticato, pietrificato. Il flusso del tempo sembra essere totalmente assorbito da un presente che si ripete qualitativamente identico. È entrato irreversibilmente in crisi quel dispositivo che ci faceva partecipare ad un andamento lineare di una storia caratterizzata da un vistoso sviluppo in avanti, da un futuro sempre diverso e migliore, sempre in progresso. La freccia del tempo sembra essersi arrestata. Permane la sensazione di non avere tempo e contemporaneamente abbiamo la pretesa di fare tutto subito, presi da una fretta per lo più svuotata da ogni proiezione e progetto di futuro”.

“Anche la riflessione diviene un’attività in disuso poiché necessita di tempo, di distensione nel tempo, ma anche della possibilità e della volontà di perderlo. ‘Non posso pensarci adesso, ho fretta, non ho tempo!’: in questo modo di dire comune è implicita l’idea di un rinvio indefinito di ogni riflessione, una sorta di rinuncia. L’urgenza brucia il tempo e la vita in anticipo e si finisce per correre senza sapere né per dove né perché. La fretta diventa abitudine interiore e modo di vita priva di uno scopo che le dia senso. Per leggere e comprendere meglio il presente occorre riprendere le mosse dalla memoria che ci aiuti a cogliere come il tempo e i modi di viverlo da parte degli uomini sia cambiato dentro quadri di società, individuare direzioni di senso, prospettive, luci ed ombre e eventuali nuove possibilità di futuro”.

Ella Zagni firma la grafica dell’edizione 2024

Il lavoro di Ella Zagni è stato scelto come grafica per l’edizione 2024 di Leggermente. La studentessa del liceo artistico Medardo Rosso, accompagnata dai professori Mario Carzaniga e Sara Tiano, ha raccontato come è nata l’idea alla base del collage digitale che accompagnerà tutta la parte comunicativa della rassegna: “Il visual parte dall’idea di condensazione del tempo che avviene nella nostra modernità. Tutto collassa in uno strano monumento, costruito da emblemi di varie epoche. Dei personaggi anch’essi strappati dal loro tempo guardano nella distanza la strana torre che rompe il paesaggio bucolico, riflettendo sul significato di essa sul loro futuro”.

Progetto INclusione AUTismo e LeggerMente

Nel percorso articolato che Assocultura/Confcommercio Lecco mette in campo per la promozione alla lettura, c’è un format “Dal libro al film” che potrebbe essere utilizzato per una azione di sensibilizzazione sinergica su tematiche comuni. La scuola è luogo primario di apprendimento della lettura, di avvicinamento al libro. Perché dunque non accostare, al fine di promuovere la lettura nelle giovani generazioni, il libro al film?

Viene proposta una sinergia progettuale che abbia come filo conduttore la tematica dell’autismo: all’interno del programma di LeggerMente 24, dedicato all’avventura, potrebbe essere inserita una sezione “LeggerMente AUT” destinato agli studenti delle classi della scuola secondaria di I e II grado.

“La proposta è quella di utilizzare il format ‘dal libro al film’ attraverso il libro/film “Molto forte, incredibilmente vicino”. Questa iniziativa è in linea con gli obiettivi del Progetto IN AUT, che prevedono la diffusione e la condivisione di informazioni sul tema dell’Autismo, e in particolare potrebbe legarsi in modo diretto alle iniziative già in programma per la giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo (2 aprile) – ha spiegato Ottaviano Martinelli, direttore di Neuropsichiatria Infantile dell’Asst di Lecco -. Il 3 aprile ci sarà un momento di discussione/IN-formazione dopo la lettura del libro e la proiezione del film per riprendere le tematiche legate all’autismo emerse dal libro/film. Sarò una esperienza molto importante e sarà interessante capire cosa colgono i ragazzi dal libro/film”.

Sistema bibliotecario e gruppi di lettura

Leggermente crede molto nei percorsi attivati nei singoli territori attraverso i gruppi di lettura e a questo proposito nei prossimi anni vorrebbe valorizzare queste iniziative mettendosi a disposizione per creare un contatto con gli autori scelti e poterli ospitare nelle singole realtà territoriali. Questo è un po’ un anno zero al momento abbiamo concretizzato un paio di eventi: