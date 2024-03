L’orchestra di Bellagio presenta il concerto “Wolfgang Amadeus Mozart”

L’appuntamento è per sabato 23 marzo alle 21 presso la Chiesa di Santa Marta

L’orchestra è diretta dal Maestro Alessandro Calcagnile

LECCO – L’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como presenta il concerto “Wolfgang Amadeus Mozart” REQUIEM in re minore K 626 nella versione per soli archi di Peter Lichtenthal. L’orchestra è diretta dal Maestro Alessandro Calcagnile. L’appuntamento è per sabato 23 marzo alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Marta a Lecco.

Evento realizzato da Associazione Musicale TEMA (Talenti Europei per la Musica e l’Arte) con il contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Lecco e di Valassi Impresa Costruzioni Edili Lecco, e con la collaborazione del Rotary Club Lecco Manzoni Distretto 2042 e della Comunità Pastorale.

Un’occasione speciale per ritrovare l’ultima composizione del genio di Salisburgo, rimasta incompiuta per la morte dell’autore e considerata un testamento spirituale del musicista, nella trascrizione per archi che il compositore e medico austriaco Peter Lichtenthal, animato da una forte volontà di preservazione e divulgazione dell’opera mozartiana, fece nel 1802.

Un concerto da non perdere che accompagna in una dimensione di raccoglimento e di classica raffinatezza affidata alla maestria esecutiva dei musicisti, pronti ad addentrarsi con virtuosismo tra gli infiniti spunti creativi della partitura.

L’Orchestra sarà ancora protagonista per la rassegna Musica negli Ospedali con due appuntamento, il 27 marzo e il 10 aprile presso l’Aula Magna dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco e sabato 13 aprile presso la Società Canottieri di Lecco.